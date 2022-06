Real Madrid oficializa saídas de Gareth Bale e Isco

A dupla não renovou o contrato com os Merengues e deixa o clube após nove anos

Real Madrid/ Divulgação Gareth Bale deixou o Real Madrid após nove anos



Quatro dias após ganhar a Liga dos Campeões 2021/2022, o Real Madrid tratou de anunciar as saídas de grandes nomes de seu elenco: Gareth Bale e Isco. A dupla não renovou o contrato com os Merengues e deixa o clube após um longo período – ambos chegaram ao Santiago Bernabéu em 2013. O galês foi contratado junto ao Tottenham e viveu grandes momentos na equipe madrilena, mas deixou de ser protagonista nas últimas temporada. Já o espanhol foi adquirido do Málaga, mas não correspondeu o esperado, quase sempre sendo considerado reserva. Apesar disso tudo, Bale e Isco ganharam cinco vezes o principal torneio da Uefa, além de quatro Mundiais de Clubes e três Espanhóis.