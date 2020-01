Real Madrid se impõe contra Getafe e volta à ponta do Espanhol

EFE/Chema Moya

Apesar do bom desempenho como mandante nesta edição do Campeonato Espanhol, o Getafe não foi páreo neste sábado para o Real Madrid, que obteve uma vitória por 3 a 0 no estádio Coliseum Alfonso Pérez e assumiu, ao menos provisoriamente, a liderança de maneira isolada.

O time do técnico José Bordalás havia feito nove partidas em casa, com cinco vitórias, três empates e apenas uma derrota, para o Barcelona. Entretanto, o Real conseguiu se impor e subiu para a ponta da tabela, com 40 pontos, um a mais que o segundo colocado, justamente o Barça, que ainda hoje visitará o lanterna Espanyol.

O Getafe, por sua vez, sofreu o segundo revés consecutivo, após ter fechado o ano de 2019 caindo diante do Villarreal como visitante, e por enquanto caiu para sétimo, com 30.

O Real entrou em campo pela 19ª rodada com dois brasileiros entre os titulares, o zagueiro Éder Militão e o volante Casemiro. O atacante Vinícius Júnior entrou no decorrer do duelo e desperdiçou grande chance de gol nos instantes finais, enquanto Rodrygo permaneceu no banco e Marcelo foi desfalque.

Após um começo de partida difícil, os visitantes fizeram 1 a 0 aos 36 minutos do primeiro tempo, quando Mendy levantou, o goleiro Soria saiu para dividir com Varane e marcou contra.

Na segunda etapa, aos sete minutos, Kroos bateu falta, Varane apareceu bem na área mais uma vez e desta vez fez de cabeça. Mais tarde, nos acréscimos, aos 50, Valderde puxou contra-ataque e serviu Modric, que deu números finais ao placar.

Também neste sábado, o Valencia, com o zagueiro Gabriel Paulista em campo, venceu o Eibar, do atacante Charles, por 1 a 0 no Mestalla. Maxi Gómez fez o gol do jogo, aos 27 minutos de bola rolando.

Com o resultado, os ‘Ches’ subiram para a sexta colocação do Espanhol, com 31 pontos, enquanto o adversário é 16º, com 19, a cinco do Celta de Vigo, que abre a zona de rebaixamento.

*Com informações da EFE