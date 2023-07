Real Madrid supera concorrência do Barcelona e contrata joia turca Arda Güler

De acordo com a imprensa espanhola, o clube da capital pagou 20 milhões de euros (R$ 105 milhões) para tirar o meia-atacante do Fenerbahçe

Reprodução/Twitter/@10ardaguler Arda Guller é o novo reforço do Real Madrid



O Real Madrid bateu a concorrência do Barcelona anunciou a contratação da joia Arda Güler, nesta quinta-feira, 6. De acordo com a imprensa espanhola, o clube da capital pagou 20 milhões de euros (R$ 105 milhões) para tirar o meia-atacante do Fenerbahçe. Em nota, os madrilenos informaram que o acordo é válido por seis temporadas, ou seja, até a metade de 2029. Atualmente com 18 anos, o ex-camisa 10 da equipe turca soma números impressionantes na carreira. Ao todo, já são 23 gols e 25 assistências nos 81 jogos que disputou profissionalmente. O Real, desta forma, chega ao quarto reforço nesta janela de transferências. Antes de Güler, a diretoria já havia anunciado Fran García (ex-Rayo Vallecano), o meia Bellingham (ex-Borussia Dortmund) e o atacante Joselu (ex-Espanyol). Brahim Díaz ainda retornou após empréstimo.