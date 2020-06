Real Madrid toma a liderança do Espanhol após vencer Mallorca

Time está empatado em pontos com o Barcelona, mas leva vantagem no confronto direto

EFE/JuanJo Martín Vinícius Jr comemora primeiro gol do Real Madrid



A briga pela liderança do Campeonato Espanhol ganhou mais um capítulo emocionante. Nesta quarta-feira, com belos gols marcados Vinícius Jr e Sergio Ramos, o Real Madrid derrotou o Mallorca por 2 a 0, no Alfredo Di Stéfano, em Madri, pela 31ª rodada.

A sete jogos do final, o Real está empatado em pontos com o Barcelona, mas tem vantagem no confronto direto por ter vencido o clássico no segundo turno.

Aos 29 minutos, Vinícius Jr. abriu o placar, após belo passe de Modric. O ex-flamenguista demonstrou tranquilidade e categoria para tocar por cima do goleiro, e teve ainda mais duas boas oportunidades desperdiçadas de ampliar o placar.

O segundo gol saiu aos 11 minutos da etapa final, dos pés do capitão Sérgio Ramos, em uma linda cobrança de falta. A bola entrou no ângulo superior direito, sem chances de defesa.

Ainda nesta rodada, o Osasuna derrotou o Deportivo Alavés por 1 a 0, e pelo mesmo placar, o Celta de Vigo bateu o Real Sociedad.

* Com Estadão Conteúdo