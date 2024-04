Real Madrid vence a Real Sociedad e se aproxima do título espanhol

Faltando cinco rodadas, equipe merengue precisa de apenas quatro pontos para garantir o título; gol da vitória foi marcado pelo promissor turco Arda Güler

Juan Herrero/ EFE O meio-campista Arda Guler comemora após marcar o gol da vitória do Real Madrid sobre a Real Sociedad, na Reale Arena, em San Sebastián



O Real Madrid conquistou nesta sexta-feira (26) uma importante vitória por 1 a 0, fora de casa, contra a Real Sociedad, pela 33ª rodada do Campeonato Espanhol, dando um passo significativo rumo ao título. O gol decisivo foi marcado pelo jovem turco Arda Güler, de 19 anos, aos 29 minutos do primeiro tempo, garantindo três pontos essenciais para a equipe merengue. O jogador, que pode jogar como meia-atacante ou ponta-direita, é considerado uma estrela em potencial. “Todo mundo sabe que o Arda é um jogador diferente”, declarou o meia croata Modric. “Ele será um jogador muito importante para o futuro”, disse o técnico Carlo Ancelotti. Com esse resultado, o Real abre uma vantagem de 14 pontos sobre o Barcelona, segundo colocado, que enfrentará o Valencia na segunda-feira (29).

Ancelotti comemorou a vitória e destacou que faltam apenas quatro pontos para o caneco da La Liga parar na sala de troféus do Real Madrid. Mesmo com várias mudanças na equipe titular, visando o jogo contra o Bayern de Munique, pela Liga dos Campeões, na próxima terça-feira (30), a equipe da capital espanhola demonstrou sua superioridade em campo. O jogo contra a Real Sociedad marcou a volta de Militão como titular do Real após oito meses — foi a primeira vez que ele atuou por 90 minutos depois de uma grave lesão no joelho direito. Segundo o treinador merengue, há chances de que o zagueiro brasileiro e o goleiro Cortouis, que também se recupera de contusão no joelho, comecem a partida em Munique. Poupado para o jogo contra o Bayern, Vinicius Júnior entrou no segundo tempo em San Sebastián, mas não se destacou.

