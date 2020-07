Real Madrid vende lateral marroquino para a Inter de Milão por R$ 241,5 milhões

Emprestado ao Borussia Dortmund, Achraf Hakimi se destacou com a camisa aurinegra nesta temporada

Montagem/Reprodução Hakimi é da Inter de Milão



Real Madrid confirmou nesta quinta-feira a venda do lateral marroquino Achraf Hakimi para a Inter de Milão, depois de uma bem-sucedida passagem do jovem jogador, de 21 anos, pelo Borussia Dortmund.

Formado nas divisões de base dos ‘blancos’, o defensor assinará contrato até 30 de junho de 2025. De acordo com a imprensa especializada, a equipe italiana desembolsará de forma imediata 40 milhões de euros (R$ 241,5 milhões).

Nesta temporada, Hakimi, que joga nas duas laterais e ainda mais avançado, como ala, disputou 45 jogos com o Borussia Dortmund, em que marcou nove gols e distribuiu dez assistências. Na anterior, foram 28 partidas, com três gols e sete passes para que companheiros balançassem a rede.

Curiosamente, uma das melhores atuações do marroquino, que disputou a Copa do Mundo de 2018, pelo clube alemão, foi contra a Inter, em vitória por 3 a 2, pela Liga dos Campeões, em partida disputada em novembro do ano passado.

*Com EFE