Real Madrid volta a treinar em grupo pela primeira vez em quase 3 meses

Juanjo Martín/EFE O Real Madrid voltou a treinar em grupo nesta segunda-feira (1º)



O elenco do Real Madrid voltou a treinar em grupo nesta segunda-feira (1º), 81 dias após a paralisação das atividades no clube. Este foi o primeiro treino em grupo desde que o jogador americano de basquete Trey Thompkins deu positivo para o novo coronavírus.

Após um retorno progressivo às atividades, de acordo com as orientações do governo e da federação da Espanha, o técnico francês Zinedine Zidane comandou a primeira atividade da nova fase.

O treinador contou com todos os jogadores disponíveis em um mesmo grupo, após folga dada ao elenco no fim de semana. O Real Madrid já se prepara para voltar a atuar em 14 de junho, contra o Eibar, pelo Campeonato Espanhol.

Não participaram da atividade em grupo o atacante sérvio Luka Jovic e o zagueiro espanhol Nacho Fernández, que se recuperam de lesão. Nacho trabalhou em separado e deverá se integrar ao trabalho com os companheiros amanhã.

O atacante dominicano Mariano Díaz, por sua vez, treinou quase toda a sessão com o restante do elenco, mas não fez a atividade com bola, também por estar em processo de reabilitação.

*Com EFE