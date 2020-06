Real Sociedad perde para o Alavés e se complica na briga pela Liga dos Campeões

EFE/Adrián Ruiz-Hierro Em casa, Alavés superou o Real Sociedad e se afastou do rebaixamento



O Real Sociedad perdeu para Alavés por 2 a 0, nesta quinta-feira, fora de casa, mas conseguiu se manter na quinta colocação do Campeonato Espanhol, mas ainda fora da zona de classificação para a Liga dos Campeões.

Brigando na parte de baixo da tabela, o Alavés foi melhor e marcou seus gols no segundo tempo no estádio Mendizorroza, na cidade de Vitoria Gasteiz. Aos 11 minutos, Magallán chutou, Borja Sainz ficou com a sobra e empurrou para a rede. O árbitro anulou o gol no primeiro momento, mas validou após checagem do VAR.

A situação se complicou para o Real Sociedad aos 36 minutos, com o cartão vermelho de Zaldúa. Pouco tempo depois, o Alavés perdeu Pina, mas mesmo assim se manteve à frente no placar e ainda aumentou a diferença aos 51 minutos, em finalização de Aguirregabiria.

Com a derrota, o Real Sociedad, que teve Willian José entre os titulares, está a dois pontos de Sevilla e Atlético de Madrid, terceiro e quarto colocados. O Alavés subiu para 12º, com 35 pontos, dez a mais que o Mallorca, que abre a zona de rebaixamento.

* Com EFE