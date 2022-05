Real Valladolid vence e conquista retorno à Primeira Divisão da Espanha

Clube de Ronaldo Nazário venceu o Huesca por 3 a 0 e garantiu o acesso à elite do futebol espanhol; Cruzeiro, que também pertence ao Fenômeno, parabenizou a conquista

Reprodução/Twitter/@realvalladolid Real Valladolid garantiu o acesso à elite do futebol espanhol neste domingo



O Real Valladolid venceu o Huesca neste domingo, 29, por 3 a 0 e garantiu o retorno à elite do campeonato espanhol na última rodada da Segunda Divisão. O clube adquirido por Ronaldo Nazário tomou a posição do Eibar – que perdeu para o lanterna Alcorcón por 1 a 0 – e conquista o acesso de maneira direta, sem a necessidade de passar pelos playoffs. Isso porque, na segunda divisão espanhola, o terceiro lugar disputa um sistema de playoffs contra o quarto, o quinto e o sexto para saber quem se classificará. Por fim, o Valladolid finaliza sua temporada com 81 pontos e em segundo lugar, perdendo o título nos critérios de desempate. O Cruzeiro, SAF adquirida pelo Fenômeno, utilizou as suas redes sociais para parabenizar o clube espanhol pelo feito. A equipe mineira busca, nessa temporada, repetir o feito do Valladolid e retornar à elite do futebol nacional.