Real vence Eibar por 3 a 1 com gol e protesto antirracista de Marcelo

EFE/ Kiko Huesca Marcelo se ajoelha durante comemoração do gol contra o Eibar



O Real Madrid não teve uma exibição de gala, mas se mostrou eficiente no primeiro compromisso desde a volta do Campeonato Espanhol, e venceu o Eibar por 3 a 1 neste domingo, no Estádio Alfredo Di Stéfano. Marcelo foi destaque não só por balançar as redes, mas também por se manifestar contra o racismo.

Com a vitória, a vantagem do Barcelona para o Real Madrid diminuiu para dois pontos. Em vantagem no confronto direto, o time precisa apenas igualar os 61 pontos do rival – até agora, soma 59, para assumir a liderança. O Eibar é o 16º colocado, com 27 pontos, e briga para se afastar da zona do rebaixamento.

No estádio que abriga a equipe B do Real, a equipe teve atuação protocolar – não se esforçou além do necessário, e construiu o placar com naturalidade, precisando de apenas 37 minutos para marcar seus gols, todos no primeiro tempo.

Tony Kroos foi o primeiro, em bela finalização de cobertura. Sérgio Ramos aproveitou passe de Benzema para ampliar, e Marcelo fez o terceiro em um beo chute cruzado de canhota.

Em vez de comemorar, Marcelo se ajoelhou no gramado com o punho direito cerrado e levantado, ecoando as manifestações contra o racismo que ganharam o mundo após a morte do ex-segurança George Floyd, asfixiado por um policial em Minneapolis, nos Estados Unidos.

O Eibar descontou com Bigas na segunda etapa, e deu certo trabalho para Courtois quando a equipe da casa relaxou.

Zidane se aproveitou da nova regra, e fez cinco modificações para rodar o elenco. Todos os brasileiros do Real Madri puderam atuar. Rodrygo foi titular e saiu para a entrada de Bale. Casemiro e Marcelo jogaram toda a partida, e Militão e Vinícius Junior entraram na etapa final, substituindo Sergio Ramos e Hazard.

* Com Estadão Conteúdo