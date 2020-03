Recém-contratado, Bruno Fernandes é eleito o melhor jogador do Inglês em fevereiro

Reprodução/Premier League Bruno Fernandes é o destaque do Manchester United neste começo de ano



Bruno Fernandes chegou com tudo no futebol inglês. Nesta segunda-feira (16), o meio-campista recém-contratado pelo Manchester United foi eleito o melhor atleta da Premier League do mês de fevereiro. Autor de 1 gol e 2 assistências no período, o português decidiu partidas no time do Old Trafford e já caiu nas graças da torcida.

O armador estreou com a camisa dos “Diabos Vermelhos” no dia 1º de fevereiro, no empate em 0 a 0 com Wolves, em casa. Bruno Fernandes, porém, foi brilhar mesmo na vitória por 2 a 0 sobre o Chelsea, quando serviu Maguire, e no triunfo por 3 a 0 diante do Watford, quando balançou a rede e deu outra assistência.

Até o momento, Bruno Fernandes realizou 9 partidas pelo Manchester United, contabilizando uma boa marca de 7 participações para gols.

Adquirido em janeiro, na janela de transferência de inverno, o ex-meia do Sporting custou 55 milhões de euros (R$ 258 milhões) aos cofres do United.

Evoluindo desde a chegada de Bruno Fernandes, a equipe de Manchester é a quinta colocada do torneio nacional, com três pontos a menos que o Chelsea, primeiro time dentro da zona de classificação para a próxima Champions League.

Atualmente, o Inglês está suspenso devido ao surto do Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus.