Reinaldo Rueda diz receber ofertas, mas mira Copa 2022 à frente do Chile

Anders Wiklund/EFE Reinaldo Rueda é o treinador da seleção chilena



O técnico da seleção do Chile, Reinaldo Rueda, revelou na segunda-feira (10) que vem recebendo continuamente ofertas de trabalho de clubes, mas garantiu que seu objetivo no momento é participar da Copa do Mundo de 2022, no Catar, à frente de ‘La Roja’.

“Tem sempre alguma oferta de clubes chegando, algumas possibilidades. As ofertas sempre chegarão, e continuam noticiando que há desconforto e um certo mal-estar. Quando, na verdade, não há desconforto algum, estamos sempre tentando alcançar o nosso objetivo. O objetivo da nossa vinda ao Chile foi voltar a uma Copa do Mundo, e é isso que temos e que queremos alcançar”, disse Rueda em entrevista à emissora chilena “Canal del Fútbol”.

O treinador colombiano comentou a participação do Chile no torneio Pré-Olímpico, encerrado ontem com título da Argentina e vaga em Tóquio 2020 para a ‘Albiceleste’ e o Brasil, atual campeão. ‘La Roja’ foi apenas quinta colocada e ficou fora.

“A equipe mostrou que o talento do jogador chileno é de um nível muito bom. Espero que isso seja cuidado e acompanhado de bons resultados no futuro. Nós, seleção nacional, somos o produto final do trabalho do dia a dia dos clubes. Somos funcionários dos clubes, estimulamos e promovemos os melhores talentos dos clubes em diferentes níveis e esse é praticamente o trabalho delicado que temos”, analisou.

Rueda também se referiu às consequências da convulsão social no futebol local, que levou ao término antecipado do Campeonato Chileno no ano passado, após vários incidentes envolvendo torcedores. Isso impediu a realização de jogos normais e já levou a vários confrontos violentos em 2020.

“Que todas as exigências sociais sejam atendidas gradual e progressivamente e que o futebol contribua para essa harmonia, mas que o futebol não seja atacado. Porque. no final do dia. o futebol pertence ao povo, pertence aos filhos do povo. Todos nós pertencemos ao povo e é por isso que estamos no futebol”, declarou.

*Com informações da EFE