Reinier assinará contrato de 6 temporadas e meia com o Real Madrid, diz jornal

Marcelo Cortes / Flamengo Reinier será contratado pelo Real Madrid neste mês



O meia-atacante Reinier, do Flamengo, assinará um contrato de seis temporadas e meia com o Real Madrid. De acordo com o jornal “AS”, da Espanha, em publicação realizada nesta terça-feira (7), todos os detalhes estão acertados. Agora, resta apenas o brasileiro completar a maioridade, no próximo dia 19, para fechar com o clube merengue.

Para contratar a joia do Rubro-Negro, o Real Madrid desembolsará 30 milhões de euros (cerca de R$ 136,7 milhões, na cotação atual). Deste valor, 24 milhões de euros irão para a equipe carioca, 3 milhões para a família de Reinier e os outros 3 milhões para o empresário do atleta.

A ideia dos Merengues é que Reinier faça parte do Real Castilla, time B do clube da capital, depois do jovem disputar o Pré-Olímpico com a seleção brasileira – o torneio acaba em 9 de fevereiro. A promessa será treinada por Raul González, ídolo do clube, e passará pelo mesmo processo de Vinicius Júnior e Rodrygo, que estão na equipe profissional.

Conforme informações do diário, outros gigantes europeus demonstraram interesse em Reinier, como Liverpool, Arsenal e o Paris Saint-Germain. A joia, entretanto, preferiu fechar com a equipe madrilena por conta de Zinédine Zidane.

A matéria também informa que o pai de Reinier já está procurando casa para o garoto em Madrid. O atleta também está fazendo aulas de espanhol para não ter muitas dificuldades na adaptação.