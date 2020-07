Sem espaço no Real Madrid, Reinier é cobiçado por Dortmund, Leverkusen e Valladolid

Ex-Flamengo tem contrato válido até 2026 e será cedido para ganhar mais experiência internacional

Reprodução/Real Madrid Reinier assinou contrato com o Real Madrid válido até 2026



O meia-atacante Reinier deverá ser emprestado pelo Real Madrid na próxima temporada. Considerado uma das principais promessas contratadas pelo clube merengue, o brasileiro está sem espaço no elenco de Zinédine Zidane, que já conta com o limite de três extracomunitários: Vinicius Júnior, Éder Militão e Rodrygo. Desta forma, a diretoria madrilena busca encontrar um outro clube para o ex-flamenguista se desenvolver. Vale lembrar que a joia de 18 anos foi contratado no início do ano e assinou contrato válido até 2026.

De acordo com matéria publicada pelo “Mundo Deportivo”, nesta sexta-feira (24), Reinier já está sendo cobiçado por diversos clubes europeus, o Real Valladolid, time espanhol que tem Ronaldo Fenômeno como sócio majoritário. O campeão do mundo com a seleção brasileiro em 2002 possui boa relação com Floretino Pérez, presidente do Madrid, o que pode viabilizar o negócio nas próximas semanas.

Os alemães Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen também estariam interessados no futebol do meia-atacante. Segundo a publicação, o Real Madrid teria interesse de ceder o jovem a um dos times, que costumam dar oportunidades para as promessas.

Reinier foi adquirido pelo Real por 30 milhões de euros (cerca de R$ 136 milhões), valor referente à multa rescisória. Atleta do Real Castilla, equipe B do clube madrileno, ele vem sendo treinado por Raul González, um dos maiores ídolos do Real.