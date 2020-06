Reinier sofre lesão muscular e fica fora do Real Madrid por 15 dias

Reprodução/Real Madrid Reinier assinou contrato com o Real Madrid válido até 2026



O brasileiro Reinier sofreu uma lesão muscular na perna direita e irá desfalcar os treinamentos do Real Madrid por cerca de duas semanas. A informação foi publicada pelo jornal espanhol “AS”, na manhã desta terça-feira (23).

De acordo com o diário, Reinier sofreu uma ruptura no bíceps femoral da perna direita. A contusão do meia-atacante aconteceu na última sexta-feira (19) e foi diagnosticada pelo Departamento Médico do Real na segunda (22).

Reinier está realizando atividades com o elenco principal dos Merengues desde a retomada dos treinamentos, no final de maio. O ex-Flamengo, entretanto, não é convocado pelo treinador Zinedine Zidane devido ao alto número de atletas extracomunitários no plantel. O limite é de três estrangeiros por confronto no Campeonato Espanhol.

Agora, o brasileiro de 18 anos o Centro de Treinamento Valdebebas, esperando se recuperar nos próximos 15 dias. O clube madrileno, por outro lado, não trata o caso de Reinier como grave e não tem pressa para colocar o jogador em campo.

O Real Madrid volta a campo na próxima quarta-feira (24), quando recebe o Mallorca, às 17 horas (de Brasília), em jogo válido pela 31ª rodada do Espanhol. O time assumiu a liderança da competição na última rodada, quando empatou em número de pontos com o Barcelona, mas passou a levar vantagem no critério de desempate: o confronto direto.