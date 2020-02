Reprodução/Instagram Reinier será apresentado pelo Real Madrid na próxima terça-feira



O Real Madrid emitiu um comunicado, na manhã desta segunda-feira (17), informando que o meia-atacante Reinier será apresentado à torcida amanhã, às 9h30 (de Brasília), no Santiago Bernabéu, estádio do time merengue.

“O jogador Reinier Jesus Carvalho será apresentado amanhã, terça-feira, 18 de fevereiro, às 13h30, no salão de honra do estádio Santiago Bernabéu. Posteriormente, Reinier pisará o gramado do Santiago Bernabéu com a camisa do Real Madrid CF e atenderá a imprensa na sala de imprensa”, afirmou o clube.

Reinier foi anunciado como novo reforço do Real no dia 20 de janeiro. O atleta, no entanto, não foi apresentando antes porque estava disputando Pré-Olímpico da Colômbia com a seleção sub-23.

Para tirar a joia do Flamengo, o Real Madrid pagou 30 milhões de euros (aproximadamente R$ 140 milhões). Agora, ele deverá ser utilizado pelo Real Castilla, equipe B do tradicional clube espanhol.