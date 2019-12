Responsável pela Bola de Ouro, France Football monta seleção da década com dois brasileiros

Yoan Valat/EFE Lionel Messi é o maior vencedor da história da Bola de Ouro, com seis conquistas



Revista responsável pela entrega da Bola de Ouro, a France Football divulgou neste domingo a seleção dos melhores jogadores do mundo nos últimos dez anos. E o time conta com apenas dois brasileiros.

O primeiro deles é Marcelo. A France Football destacou que o lateral-esquerdo do Real Madrid nunca figurou no Top 10 da Bola de Ouro, mas conquistou quatro Liga dos Campeões e esteve em 16º lugar em 2017 e em 22º em 2018, superando os concorrentes.

Já o segundo brasileiro na seleção é Neymar. De acordo com a revista, o atacante brasileiro esteve no Top 10 em seis oportunidades e tem como maior sonho faturar a maior premiação individual do futebol.

O time completo é formado por: Casillas; Lahm, Van Dijk, Sergio Ramos e Marcelo; Xavi, Modric e Iniesta; Messi, Neymar e Cristiano Ronaldo.

De acordo com a France Football, o critério utilizado para definir a seleção foi a quantidade de vezes que os jogadores apareceram no Top 10 do prêmio Bola de Ouro.