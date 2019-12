Reprodução Quem leva a Champions League 2019/2020?



A Champions League volta no dia 18 de fevereiro com as duas primeiras partidas que abrem as oitavas de final. O atual campeão Liverpool volta ao Wanda Metropolitano, palco da decisão da última temporada, para encarar o Atlético de Madrid. Já o PSG de Neymar e Mbappé visita a “Muralha Amarela” do Borussia Dortmund, no Signal Iduna Park.

Ingleses vão dominar a Europa?

Liverpool e Tottenham fizeram a final da Champions League da última temporada. Já Chelsea e Arsenal decidiram a Europa League 2018/2019. e Os ingleses irão tentar mais uma vez dominar as competições europeias. Desta vez, Liverpool, Tottenham, Manchester City e Chelsea são os quatro representantes do futebol da terra da rainha nas oitavas.

Ninguém pode dizer que as bolinhas do sorteio foram boas para os clubes ingleses. Atual campeão, o Liverpool encara logo nas oitavas o Atlético de Madrid. Osso duro, o time de Simeone se reforçou, mas ainda está oscilando. O técnico argentino tem um mês para voltar a colocar a equipe nos trilhos para encarar o melhor time do mundo na atualidade.

Manchester City e Real Madrid talvez façam o confronto mais esperado das oitavas. Pep Guardiola e Zinedine Zidane serão postos frente a frente. O clube inglês vive um momento conturbado e até de questionamentos com relação ao trabalho do seu treinador, depois de um título histórico na Premier League da última temporada. Já os espanhóis vivem o turbilhão já conhecido. O domínio no clássico contra o Barcelona, jogando no Camp Nou, pode ser um bom cartão de visita de Zidane na busca de reconquistar a Europa, depois do tricampeonato.

Tottenham e Chelsea têm confrontos contra alemães. Os Blues de Frank Lampard encaram o sempre constante e atual líder da Bundesliga, RB Leipzig. Já os comandados de José Mourinho encaram nada mais, nada menos do que o Bayern de Munique, única equipe com 100% de aproveitamento na Champions League e de longe o melhor ataque da competição, com 24 gols pró e só cinco contra.

Dupla Espanhola

O Real Madrid tenta, com a volta de Zidane, reconquistar a Europa. Depois de três títulos seguidos sob o comando do francês, a equipe madridista foi eliminada na última temporada já nas oitavas de final pelo surpreendente Ajax. A camisa mais pesada do futebol mundial encara o ascendente Manchester City no confronto de opostos históricos.

O Barcelona aposta, como de costume, em Lionel Messi para voltar a vencer a Champions League. O argentino vai visitar o Napoli, clube pelo qual Maradona marcou época. O clube italiano foi o único a conseguir vencer o Liverpool na atual temporada. 2 x 0 na estreia da Liga dos Campeões. Já no Campeonato Italiano, o Napoli vive um momento conturbado e é apenas 9º. Nos bastidores, o clube também não está lá tão tranquilo, tanto que culminou com a demissão de Carlo Ancelotti e a contratação de Gennaro Gattuso.

CR7 será decisivo?

A Juventus aposta na presença de Cristiano Ronaldo para ir longe na Champions League. Apesar de não fazer uma temporada, em números, tão boa quanto as que marcaram sua carreira, o “Robozão”, maior artilheiro da história da competição, é sempre um fio de esperança para os torcedores. CR7 tem apenas dois gols na atual Champions League. O clube italiano encara os franceses do Lyon, que conseguiram a classificação nos últimos minutos, após saírem perdendo por 2 a 0 para o RB Leipzig e conseguirem o empate.

Quem pode surpreender?

O RB Leipzig é a principal aposta para quem acredita que há espaço para zebras. Os alemães a cada ano fazem campanhas mais sólidas na Bundesliga. Na temporada, lideram a competição, com 37 pontos, quatro a mais do que o sempre favorito Bayern de Munique.

O Leipzig encara um Tottenham não tão confiável quanto na última temporada. Como ficaram em primeiro no grupo, os alemães ainda levam a vantagem de decidir a vaga jogando em casa.

Brasileiros na Champions

A última rodada da fase de grupos na Champions League foi uma das mais felizes na história do torneio para os brasileiros. Foram oito gols de jogadores nascidos no Brasil, com um hat-trick de Gabriel Jesus. Vinicius Jr. e Rodrygo fizeram dois dos três gols da vitória do Real Madrid. Neymar fez um e deu duas assistências na goleada do PSG. Philippe Coutinho e Felipe também marcaram nas vitórias de Bayern de Munique e Atlético de Madrid.

As oitavas colocam frente a frente diversos encontros interessantes envolvendo brasileiros. Vinicius Jr, Rodrygo, Casemiro e Militão encaram Gabriel Jesus e Fernandinho, pelo lado do Manchester City. Willian e Philippe Coutinho, dois meias da seleção brasileira e campeões da Copa América, se encontram no duelo Chelsea x Bayern de Munique. Já Felipe e Renan Lodi terão o desafio de marcar Firmino no embate contra o Liverpool.

Confrontos das oitavas de final da Champions League*

Borussia Dortmund x PSG (Ida: 18/02, às 17h – Volta: 11/03, às 17h)

Atlético de Madrid x Liverpool (Ida: 18/02, às 17h – Volta: 11/03, às 17h)

Atalanta x Valencia (Ida: 19/02, às 17h – Volta: 10/03, às 17h)

Tottenham x RB Leipzig (Ida: 19/02, às 17h – Volta: 10/03, às 17h)

Napoli x Barcelona (Ida: 25/02, às 17h – Volta: 18/03, às 17h)

Chelsea x Bayern de Munique (Ida: 25/02, às 17h – Volta: 18/03, às 17h)

Lyon x Juventus (Ida: 26/02, às 17h – Volta: 17/03, às 17h)

Real Madrid x Manchester City (Ida: 26/02, às 17h – Volta: 17/03, às 17h)

Round of 16 draw 🔥 Sum up your reaction with a GIF 📱#UCLdraw pic.twitter.com/fkdBCoX7v6 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 16, 2019

* Primeiros times abrem o mata-mata em casa e fazem o jogo de volta fora.