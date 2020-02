Reus sofre lesão e desfalca Dortmund em decisão contra o PSG pela Champions

Reprodução/Dortmund Marco Reus está fora da primeira partida do Borussia Dortmund contra o PSG



O Borussia Dortmund informou, nesta quarta-feira (5), que Marco Reus sofreu uma lesão muscular e estará fora dos treinamentos do time nas próximas quatro semanas. Desta forma, o atacante perderá o confronto diante do Paris Saint-Germain, marcado para o dia 18 de fevereiro, na Alemanha, válido pelas oitavas de final da Champions League.

Reus sentiu dores na derrota do Dortmund para o Werder Bremen, na terça-feira (4), fora de casa. Na ocasião, o ídolo do Borussia deixou o campo aos 44 minutos do segundo tempo para a entrada do recém-contratado Emre Can.

Capitão e ídolo dos aurinegros, Reus é peça-chave no time alemão e coleciona 12 gols e 7 assistências em 26 partidas na temporada 2019/20. Contundido, ele também será baixa em partidas do Dortmund na Bundesliga. Atualmente, a equipe é a terceira colocada, com três pontos a menos que o líder Bayern de Munique.

Fora do primeiro jogo diante do PSG, Reus ainda poderá jogar a volta com os franceses, que está agendada para o dia 11 de março, no Parque dos Príncipes.