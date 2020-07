Ribéry, astro da Fiorentina, tem casa assaltada durante partida do Italiano

Atacante francês teve joias e relógios furtados durante a partida entre a Viola e o Parma, disputada pelo Calcio, no último domingo (5)

Reprodução Ribéry, astro da Fiorentina, teve sua casa assaltada durante partida do Italiano



Franck Ribéry, atacante da Fioretina, teve a sua casa assaltada durante a vitória do seu time contra o Parma, no último domingo (5), em confronto válido pelo Campeonato Italiano. As informações foram publicadas pelo jornal “La Reppublica”, da Itália.

De acordo com a reportagem, Ribéry chegou em casa após a partida e encontrou sua casa revirada. O astro francês imediatamente ligou para a polícia e fez o Boletim de Ocorrência.

As investigações inicias da polícia indicaram que vários objetos valiosos foram roubados da casa de Ribéry, como joias, relógios e também dinheiro.

Ribéry marcou época no Bayern de Munique e, desde o início da temporada, defende as cores da Viola. No nacional, a Fiorentina é somente a 13° colocada.