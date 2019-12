Ricardo Goulart se naturaliza e planeja seleção da China na Copa do Mundo do Catar

Divulgação Ricardo Goulart pode ser convocado para a seleção da China



A seleção da China pode ter uma novidade a partir de 2020. O atacante Ricardo Goulart terminou seu processo de naturalização e já pode defender a seleção chinesa. A informação foi divulgada inicialmente pelo GloboEsporte.com.

Ricardo Goulart teve uma breve passagem no Palmeiras durante cerca de três meses. Atualmente, o atacante está no Guangzhou Evergrande, clube chinês em que atua desde janeiro de 2015. A primeira convocação do novo naturalizado pode ser já em março de 2020, para os primeiros jogos das Eliminatórias da Ásia para a Copa do Mundo no Catar.

“Estou animado. Vamos tentar colocar a seleção na Copa do Mundo de 2022. Vou fazer de tudo para conseguir isso e disputar a Copa. Para mim, vai ser muito gratificante. É um país que me acolheu muito bem. (…) O ano de 2020 promete muito. Vamos focar bastante nesta pré-temporada para que o nome esteja na lista para a qualificação”, afirmou em entrevista ao GloboEsporte.

Ricardo Goulart também fez um balanço de sua rápida passagem pelo Palmeiras. Depois de uma novela que durou meses, o atacante disputou apenas 12 partidas com a camisa Alviverde.

“O balanço deste ano é de muita experiência. Experiência familiar e profissional. Balanço bem equilibrado. Não saiu como planejei (a passagem pelo Palmeiras). Tive uma lesão no jogo contra o Fortaleza e, infelizmente, acabou prejudicando. Mas a vida seguiu. O Palmeiras tem grandes jogadores. Foi tranquila a passagem”, contou.