Richarlison marca e entra no top 5 de artilheiros brasileiros no Inglês

Atacante assume o posto antes ocupado por Juninho Pernambucano

EFE/EPA/Cath Ivill Richarlison comemora seu gol na partida contra o Southampton



Ao marcar no empate por 1 a 1 entre Everton e Southampton, Richarlison se tornou o quinto maior artilheiro brasileiro do Campeonato Inglês nesta quinta-feira, no estádio Goodison Park.

O capixaba de 22 anos chegou aos 30 gols, e ultrapassou Juninho Paulista, que possui 29. À frente de Richarlison, estão Firmino, com 56 gols, Philippe Coutinho, com 41, Gabriel Jesus, com 38 e Willian, com 37.

Richarlison chegou aos 14 gols na temporada, e igualou seu desempenho na temporada passada. Ainda restam quatro jogos a serem disputados.

O Everton permanece na 11ª colocação na tabela, e se complicou na busca pela vaga na Liga Europa. O time tem 45 pontos, seguido pelo Southampton, 12º, que tem 44.