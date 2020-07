Richarlison marca, mas sai machucado em vitória do Everton

Atacante brasileiro abriu o placar na vitória por 2 a 1 sobre o Leicester

Jon Super/EFE Richarlison sentiu o tornozelo direito após dividida com Ndidi aos 8min do segundo tempo



O Leicester se afastou da luta pelo vice do Campeonato Inglês e, além disso, colocou ainda mais em risco a vaga à Liga dos Campeões da Europa ao ser derrotado nesta quarta-feira, 1, pelo Everton por 2 a 1, fora de casa. Em jogo válido pela 32ª rodada, o atacante brasileiro Richarlison foi o responsável por abrir o placar, aos 10min do primeiro tempo, após completar cruzamento rasteiro com chute de primeira, de dentro da área. O meia islandês Gylfi Sigurdsson ampliou seis minutos depois, em cobrança de pênalti, e o atacante nigeriano Kelechi Iheanacho marcou o gol de honra dos mandantes aos 6min da etapa complementar. Também no segundo tempo, Richarlison sentiu o tornozelo direito após dividida com Ndidi e teve de ser substituído.

Além do “Pombo”, outro brasileiro que atuou no jogo disputado no estádio Goodison Park foi o meia-atacante Bernard, ex-Atlético-MG, que entrou em campo aos 34min do segundo tempo. Com a derrota de hoje, o Leicester segue sem vencer desde a volta do Campeonato Inglês. A equipe está com 55 pontos, oito a menos que o vice-líder, Manchester City, que amanhã receberá o campeão Liverpool. Os Foxes, além disso, podem perder hoje a terceira colocação, caso o Chelsea derrote o West Ham. Além disso, o time está com apenas três pontos a mais que o Manchester United, primeiro fora da zona de classificação para a Liga dos Campeões. O Everton, por sua vez, subiu para o 11º lugar na competição, com 44 pontos.

Confira os melhores momentos da vitória do Everton sobre o Leicester no vídeo abaixo:

*Com informações da Agência EFE