Richarlison marca, Everton vira sobre o Crystal Palace e escapa do rebaixamento no Inglês

Reuters/Carl Recine Richarlison marcou na vitória do Everton sobre o Crystal Palace por 3 a 2



O Everton garantiu a permanência na elite do futebol nacional nesta quinta-feira, 19, ao vencer o Crystal Palace por 3 a 2, no Goodison Park, pela penúltima rodada do Campeonato Inglês 2021/2022. Mesmo saindo atrás, quando sofreu com gols de Mateta e Ayew, o time treinado por Frank Lampard virou no segundo tempo, marcando com o brasileiro Richarlison, Keane e Calvert-Lewin. Com o resultado, os Toffes vão aos 39 pontos e abrem cinco de vantagem para o Burnley, time que abre a zona de rebaixamento. Desta forma, o tradicional clube da Inglaterra, sediado na cidade de Liverpool, chega na última rodada, contra o Arsenal, no Emirates Stadium, sem chance de rebaixamento.

O roteiro no Goodison Park foi épico. Sem responsabilidade e apenas cumprindo tabela, o Crystal Palace não se incomodou com a festa da torcida do Everton, dominou as ações e saiu na frente aos 21 minutos, com Mateta. Quinze minutos depois, os visitantes aproveitaram vacilo da defesa dos Toffes e ampliaram com Ayew. Precisando da vitória para não chegar pressionado na última rodada, o time de Frank Lampard voltou com outra postura do intervalo e diminuiu com Keane, em bola alçada na área, aos 9 minutos do segundo tempo. Já aos 30 minutos, o brasileiro Richarlison ficou com sobra dentro da área e bateu cruzado para deixar tudo igual. Já aos 40, Calvert Lewin recebeu assistência de Gray para incendiar a torcida, que invadiu o campo.