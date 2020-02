Richarlison e Mina dão aula de dança para crianças em Liverpool; assista

Reprodução/Instagram Richarlison e Mina deram aula de dança para crianças



Richarlison e Yerry Mina fizeram um treinamento diferente nesta semana: a dupla do Everton foi a um projeto social mantido pelo clube em Liverpool, na Inglaterra, para dar uma aula de dança para crianças. O vídeo foi divulgado nesta quarta-feira (26).

Fazendo a alegria da criançada, o atacante brasileiro ensinou aos pequenos a já famosa dança do pombo, que ele faz quando celebra gols. Mina, por outro lado, mostrou os passos de dança que o deixaram conhecido no Brasil, quando o colombiano jogou pelo Palmeiras.

Assista ao vídeo abaixo:

Dentro de campo, a fase da dupla também é muito boa. Richarlison é o vice-artilheiro do time na Premier League, com 10 gols, dois a menos que Calvert-Lewin. Já Mina é o líder de passes certos (1.223) e de desarmes (89).

O Everton, no entanto, não está na melhor forma. O time é só o 11º colocado na Premier League, com 36 pontos, mas tem esperanças de pegar uma vaga na Liga Europa. Há 9 jogos do final do campeonato, a equipe está só 5 pontos atrás do Manchester United, o primeiro em posição de classificação para a competição continental.