Rivaldo afirma que Neymar é o único capaz de substituir Messi no Barcelona

EFE Neyumar e Messi



O brasileiro Rivaldo continua dando seus pitacos sobre o Barcelona. Dessa vez, em entrevista ao jornal inglês Mirror, o craque brasileiro falou sobre uma eventual aposentadoria de Messi no time catalão.

“Messi não vai durar para sempre. Um dia sua partida final chegará e ele deixará o futebol. Agora ele está fazendo a diferença, marcando gols … mas é preciso ter outro jogador para desempenhar seu papel real. Apenas um jogador pode ser o substituto de Messi no Barcelona e esse jogador é Neymar. Ele estava errado ao deixar o Barcelona, ​​mas, se voltar, poderá fazer a diferença como Messi está fazendo agora”, afirmou Rivaldo.

O comentário do brasileiro que marcou época no Barcelona foi dado dois dias antes do clássico contra o Real Madrid. As equipes se encontram na próxima quarta-feira (19), às 16h (horário de Brasília), no Camp Nou, em partida atrasada do Campeonato Espanhol.