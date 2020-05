Rivaldo exalta Haaland: ‘Ele tem características de Ronaldo Fenômeno’

Reprodução/Dortmund Haaland é centroavante do Borussia Dortmund



O atacante Erling Haaland está encantando o mundo do futebol com a sua velocidade, explosão e o seu poder de decisão. O último a se render ao talento do jovem norueguês foi Rivaldo, ex-meia de Barcelona e da seleção brasileira. Nesta quinta-feira (21), o brasileiro exaltou o centroavante do Borussia Dortmund e o comparou a Ronaldo Nazário, o Fenômeno.

“Haaland tem características de Ronaldo Fenômeno: marca muitos gols, é muito rápido e é bom no um contra um. Encara sem medo e sua arrancada é muito potente. Ainda assim, é cedo para que alguns coloquem nele o título de sucessor de Ronaldo no que se refere ao seu estilo. Eu vejo qualidade para, ao menos, chegar perto da carreira brilhante que Ronaldo teve”, disse Rivaldo, em entrevista ao “Betfair”.

Na atual temporada a europeia, Haaland soma 34 partidas, 41 gols e 10 assistências, levando em consideração o período no RB Salzburg (Áustria) e também no Dortmund. Para Rivaldo, o atacante pode se consagrar como um dos melhores de sua posição na história.

“Com sua idade e com a margem de melhora que tem, não seria descabido pensar que ele pode se tornar um dos melhores atacantes do mundo, talvez um dos melhores da história”, analisou o ex-jogador.

Rivaldo também avaliou a escolha de Haaland pelo Borussia Dortmund, em janeiro deste ano. “Talvez Real Madrid e Barcelona andaram distraídos com Haaland em janeiro. Se bem que, talvez, ele não seguiria jogando como está fazendo agora se tivesse assinado com um gigante. Se ele tivesse assinado com o Real Madrid, por exemplo, seria somente um reserva e agora, com certeza, chegaria ao Real como uma estrela para ser titular. Então não acredito que sua ida para o Borussia foi um erro. Ele me parece uma boa opção inclusive para o Barcelona”, comentou.