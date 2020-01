River Plate vence o Independiente e assume ponta do Campeonato Argentino

Reprodução/River Plate Borré marcou duas vezes na vitória do River Plate sobre o Independiente



O River Plate venceu o Independiente neste domingo por 2 a 1, com dois gols do atacante colombiano Rafael Santos Borré, e agora divide a liderança do Campeonato Argentino com o Argentino Juniors.

Em uma partida atrasada da 14ª rodada, os ‘Millonarios’ saíram na frente, viram Silvio Romero empatar o jogo, mas voltaram à frente do placar graças a Borré, divide a artilharia do torneio com o próprio jogador do Independiente, ambos com dez gols.

Com o triunfo, o River chegou a 30 pontos, empatado com o Argentino Juniors, e um a mais que Boca Juniors e Lanús, faltando sete rodadas para o fim da competição. O Independiente, por sua vez, está no 15º lugar, com 21 pontos.

O Argentino voltará oficialmente na próxima sexta-feira, com a 17ª rodada. O River visitará o Godoy Cruz, e o Argentinos Juniors encara o Unión.

*Com informações da EFE