Robertson, lateral do Liverpool, compara: ‘Flamengo é enorme, mas não tão mundial quanto nós’

Divulgação/Liverpool

Robertson, lateral-esquerdo do Liverpool, afirmou que espera o apoio da torcida no estádio Khalifa International, neste sábado (21), durante a final do Mundial de Clubes contra o Flamengo.

O lateral escocês acredita que não haverá mais ingleses do que brasileiros no estádio, porém, defende que o Liverpool é um clube “mais mundial” do que seu adversário.

“Sabemos que muitos locais nos apoiarão. É aí que o Liverpool é abençoado. Estamos em todo o mundo. O Flamengo é um clube enorme, mas definitivamente não é tão mundial quanto nós. Os torcedores foram muito pró-Liverpool na semifinal, especialmente para Mo Salah, e foi uma ótima atmosfera jogar um pouco diferente de Anfield. Foi divertido e espero que eles possam superar os torcedores do Flamengo no sábado”, afirmou Robertson em entrevista ao Liverpool Echo.

Robertson revelou que, quando era criança, não ouvia falar do Mundial de Clubes. O lateral escocês ainda afirmou que seu objetivo será “frustrar” a festa brasileira.

“É um pouco estranho. Quando eu era criança não ouvia muito sobre o Mundial de Clubes. Talvez seja por as equipes inglesas só participaram de vez em quando, enquanto o Real Madrid e Barcelona venceram várias vezes. Mas sabemos que o Brasil vai parar e, se o Flamengo vencer, haverá uma enorme festa. Espero que possamos impedir isso”, comentou.