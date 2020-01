Robinho se aventura no basquete e dá assistência com embaixadinha; assista

Divulgação / Istanbul Basaksehir

Robinho deixou o futebol brasileiro em 2018, após sua passagem pelo Atlético-MG, e se transferiu para o Sivasspor, da Turquia. No último domingo (19), o “rei das pedaladas” foi uma das atrações do jogo das estrelas do basquete turco.

Na disputa do torneio de enterradas, Robinho foi chamado para auxiliar Nick Johnson. O brasileiro pegou a bola de basquete, deu algumas embaixadinhas e tocou com o pé para o jogador enterrar. Uma linda assistência. Todo os juízes deram um merecido 10 para a dupla.

Assista a assistência de Robinho

Asist Robinho, smaç Nick Johnson🔥🔥👊 pic.twitter.com/xIbqvqquHU — Tivibu Spor (@tivibuspor) January 19, 2020

Robinho atualmente está no Istambul Basaksehir, vice-líder do Campeonato Turco. O brasileiro tem contrato até o fim da atual temporada.