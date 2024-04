Rodrygo dá show, e Real Madrid vence o Athletic Bilbao pelo Campeonato Espanhol

Brasileiro marcou os dois gols do duelo disputado no Santiago Bernabéu; equipe merengue abriu oito pontos de vantagem na liderança

Chema Moya/EFE Rodrygo comemora o segundo dos dois gols que marcou contra o Athletic Bilbao



O Real Madrid conquistou neste domingo (31) uma vitória importantíssima ao derrotar o Athletic Bilbao por 2 a 0, com dois gols marcados pelo atacante brasileiro Rodrygo. O confronto foi válido pela 30ª rodada do Campeonato Espanhol (ou seja, faltam oito para o término do certemae). Com esse resultado, o time merengue se mantém na liderança da tabela, somando 75 pontos e abrindo uma vantagem de oito pontos sobre o Barcelona, o segundo colocado. O Athletic, que está se preparando para a final da Copa do Rei contra o Mallorca, no próximo sábado (6), permanece na quarta posição, mas corre o risco de ser ultrapassado pelo Atlético de Madrid caso o time colchonero derrote o Villarreal nesta segunda-feira (1º).

No jogo realizado no Santiago Bernabéu, o Real começou dominando as ações, mesmo sem Vinícius Júnior, que estava suspenso por cartões amarelos. Rodrygo abriu o placar aos 8 minutos, com um belo gol de fora da área. No segundo tempo, a equipe merengue empilhou chances de ampliar, enquanto o Athletic tentou reagir na base dos contragolpes. O jogo ficou aberto até os 28, quando Rodrygo cortou o marcador dentro da área e anotou outro bonito gol, garantindo a vitória para os madridistas. Em outros jogos do dia, o Celta de Vigo e o Rayo Vallecano empataram em 0 a 0, um resultado que não foi positivo para ambas as equipes na luta contra o rebaixamento. Já a Real Sociedad venceu o Alavés por 1 a 0, fora de casa, mantendo-se na sexta posição na tabela.