Rodrygo revela ajuda de Vinicius Jr. no Real Madrid e projeta parceria com Reinier

EFE/JuanJo Martín Rodrygo está em sua primeira temporada no Real Madrid



Rodrygo é a sensação do Real Madrid nesta temporada 2019/20. Contratado junto ao Santos, o “Raio” chegou com tudo no time espanhol, passou rapidamente pelo time B e já soma 17 partidas na equipe principal, sendo 11 delas como titular. Em entrevista à “ESPN”, publicada nesta sexta-feira (31), o jovem revelou que o compatriota Vinicius Júnior foi importante no processo de adaptação.

“Sempre me lembro do meu primeiro treino. Eu estava entrando em campo e perguntei se ele tinha ficado nervoso no primeiro treino dele. Eu estava, mas depois que a bola rola você já se sente mais confiante. O Vini foi muito importante nisso para mim”, recordou o ex-santista.

Além dos conselhos de Vinicius, o atacante atribui sua fácil adaptação ao treinador Zinédine Zidane, que lhe concede uma atenção especial fora dos gramados.

“É um cara muito legal que conversa sempre comigo e me dá dicas. Ele me chama na sala dele e me mostra o que eu errei taticamente ou até tecnicamente. E o que ele fazia (quando era jogador) que possa me ajudar. Tem me ajudado bastante”, declarou.

Agora, Rodrygo espera retribuir o bom acolhimento com as boas-vindas a Reinier, meia-atacante ex-Flamengo contratado pelo Real Madrid no último dia 20 e que irá para o Real Castilla após disputar o Pré-Olímpico da Colômbia.

“Quando tiver a oportunidade de falar com ele, vou passar aquilo que o Vini me passou também. Não é vergonha nenhuma jogar no Castilla. Acho que muitos jogadores passaram por isso. O Casemiro também. E hoje é ídolo aqui”, comentou.

Rodrygo poderá voltar a representar as cores do Real no próximo sábado (1º), quando o time recebe o Atlético de Madri, no Santiago Benabéu, em confronto válido pelo Campeonato Espanhol.