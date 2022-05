Roma vence o Feyenoord e conquista o primeiro título da Conference League

José Mourinho se tornou o primeiro treinador a conquistar as três principais competições interclubes da Europa

Reprodução/ Twitter @OfficialASRoma Zaniolo marcou o gol do título no primeiro tempo de partida



A Roma de José Mourinho conquistou seu primeiro título da Uefa nesta quarta-feira, 25. A equipe italiana venceu o Feyenoord por 1 a 0 e levou o título da primeira edição da Conference League, a 3ª competição interclubes do continente europeu. A conquista recoloca o futebol italiano em evidência depois de 12 anos do último título conquistado, coincidentemente, também por José Mourinho. O técnico, inclusive, se torna o primeiro a conquistar as três competições: ele tem duas Champions League e duas Liga Europa no currículo. Dentro de campo, o jogo em Trivia, na Bulgária, teve bastante emoção. A Roma abriu o placar aos 32 minutos, com Zaniolo, e a partir daí o jogo esquentou. No início do segundo tempo, o Feyenoord montou uma blitz na área adversária e acertou duas bolas na trave, além de ver Rui Patrício fazer defesas super difíceis para deixar o placar em 1 a 0. Nos minutos finais, o ‘ônibus de Mourinho’ estacionou na zaga italiana e ali ficou até o apito final.