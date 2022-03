Roman Abramovich tem bens congelados e é proibido de vender o Chelsea

Sanções aplicadas contra o empresário russo também proíbem a transferência de jogadores, renovações de contrato e venda de ingressos; equipe seguirá disputando normalmente os campeonatos

Em um novo pacote de sanções contra empresários russos, o Reino Unido congelou os bens de Roman Abramovich, dono do Chelsea. A decisão anunciada nesta quinta-feira, 10, terá impacto direto na equipe, uma vez que as sanções proíbem que cidadãos e empresas britânicas façam negócios com o time londrino. Na prática, ficam proibidas a venda de ingressos, a venda de produtos oficiais, a renovação de contrato, a transferência de jogadores e a venda do próprio clube. Para o restante da temporada, apenas os torcedores que adquiriram carnê da temporada poderão comparecer ao Stanford Bridge. Apesar das sanções, o governo britânico emitiu uma licença especial que permite que o clube participe dos campeonatos que disputa: o Campeonato Inglês, a Copa da Inglaterra e a Liga dos Campeões. “Para garantir que o clube possa continuar a competir e operar, estamos emitindo uma licença especial que permitirá que os jogos sejam cumpridos, os funcionários sejam pagos e os titulares de ingressos possam assistir aos jogos enquanto, crucialmente, priva Abramovich de se beneficiar de sua propriedade”, afirma o comunicado das autoridades britânicas.