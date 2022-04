Ronaldinho Gaúcho exalta trabalho de Xavi e indica brasileiro para o Barcelona

O Bruxo chegou a comparar a temporada atual do Barça com a primeira em que defendeu o clube, em 2003-2004

EFE/Enric Fontcuberta Ronaldinho Gaúcho elogiou o Barcelona de Xavi indicou Raphinha



Ronaldinho Gaúcho, um dos maiores ídolos da história do Barcelona, tratou de exaltar o trabalho de Xavi. Em entrevista concedida nesta terça-feira, 5, o Bruxo chegou a comparar a temporada atual do Barça com a primeira em que defendeu o clube, em 2003-2004. “Parece um pouco com minha época, em que começamos um pouco mais e logo demos a volta por cima. Tomara que possam fazer o mesmo”, avaliou o brasileiro sobre os ‘Blaugranas’, que estão na vice-liderança do Campeonato Espanhol, com 12 pontos a menos que o Real Madrid. “Estou muito feliz por Xavi e por tudo o que ele está fazendo. Espero que possa dar muitas alegrias à torcida do Barça”, acrescentou o pentacampeão do mundo com a seleção brasileiro, que hoje participou de evento promocional na capital catalã.

Ronaldinho também tratou de fazer campanha para a contratação de Raphinha, atacante da seleção e do Leeds (Inglaterra), especulado no Barcelona nas últimas semanas. “Gostaria muito que viesse. Ele tem muita qualidade, e acredito que se encaixaria muito bem no futebol espanhol. Então se tiver que vir para o Campeonato Espanhol, que venha para o Barça. É um amigo, o conheço há muito tempo e tem muita qualidade”, destacou o ex-jogador, que também elogiou o meia-atacante Pedri, um dos destaques da equipe, que está na quartas de final da Liga Europa. “Desejo que marque época no mundo do futebol, porque ele tem muita qualidade”, disse.