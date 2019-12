Ronaldo está seguro quanto à permanência do Valladolid na elite, diz dirigente

Divulgação Ronaldo é sócio-majoritário do Real Valladolid



Presidente e sócio majoritário do Valladolid, Ronaldo está seguro quanto à permanência na elite do Campeonato Espanhol, apesar da campanha irregular na atual edição de ‘La Liga’, segundo declarações feitas nesta terça-feira pelo diretor do gabinete da Presidência do clube, David Espinar.

“Não está acostumado a perder e não gosta de perder, como ninguém gosta. Mas ele tem confiança total na equipe, mesmo com os altos e baixos e de sofrermos alguns sustos”, declarou Espinar em entrevista coletiva.

O Valladolid não vence há cinco rodadas pelo Espanhol e ocupa a 15ª colocação, com 19 pontos, a cinco do Celta de Vigo, que abre a zona de rebaixamento.

“Ronaldo trabalha dia após dia para buscar melhorias e mais conforto para a equipe e os torcedores, e está consciente de que, embora faltem detalhes, nós não vamos cair”, afirmou o dirigente.

Entre as prioridades do ex-dirigente, segundo Espinar, está dar estabilidade ao clube. Por isso, quando teve a oportunidade, aumentou a sua participação no capital do Valladolid para ter mais do que a maioria simples. “Ele acredita que isso dará solidez ao projeto”, acrescentou.

*Com informações da EFE