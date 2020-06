Ronaldo Fenômeno abre as portas do Valladolid para Alexis Sánchez

Valladolid/ Divulgação Ronaldo Fenômeno é sócio-majoritário do Valladolid



Ronaldo Nazário, dono do Real Valladolid, abriu as portas para Alexis Sánchez, chileno que pertence ao Manchester United e que está emprestado à Inter de Milão. Em entrevista coletiva, nesta segunda-feira (22), o Fenômeno exaltou a qualidade do atacante.

“Acho que Alexis conseguiu o sucesso aonde foi. Ele tem muita qualidade e se não conseguir triunfar na Inter, ele tem as portas de Valladolid abertas para ele vir e estar conosco”, disse Ronaldo durante conversa com a imprensa, em coletiva organizada por um patrocinador.

Ronaldo, entretanto, não coloca Sánchez como o melhor chileno da história. No entendimento do ex-jogador, Iván Zamorano, seu ex-companheiro, foi o melhor da história do futebol no Chile.

“O melhor chileno que já estive é Zamorano. Ficamos juntos por muito tempo na Inter. Para mim, ele foi o melhor chileno da história”, disse o Fenômeno.

Ronaldo também tratou de elogiar Arturo Vidal, meio-campista do Barcelona. “Ele é um ótimo jogador que jogaria para qualquer time do mundo. Ele não é um titular absoluto em Barcelona, ​​mas quando entra em campo, ele tem uma intensidade incrível. Ele é um ótimo jogador e continuará sendo”, completou.