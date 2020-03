Ronaldo premia jogadores do Valladolid com iPhone e passagem aérea após vitória

Reprodução Ronaldo Fenômeno ao lado de Ben Arfa, reforço do Real Valladolid



Ronaldo Fenômeno está preocupado com a situação do Real Valladolid no Campeonato Espanhol. Sócio-majoritário do clube, o brasileiro está fazendo de tudo para incentivar seus jogadores na luta pela permanência na elite do futebol local. Segundo a emissora “La 8 de Valladolid”, o mandatário chegou até a premiar os atletas após um triunfo.

De acordo com o veículo de informação, divulgada nesta terça-feira (3), Ronaldo deu um iPhone para cada jogador do Valladolid e passagens aéreas para o time utilizar nas férias. O “bônus” aconteceu depois da vitória contra o Espanyol, no dia 23 de março, em confronto válido pela 25ª rodada.

O incentivo, entretanto, não surtiu o efeito imediato. Na partida seguinte, diante da Real Sociedad, fora de casa, a equipe acabou sendo derrotada por 1 a 0 e voltou a perder na La Liga.

Esta não é a primeira vez que Ronaldo promove uma ação do tipo. Na temporada passada, depois do time se livrar do rebaixamento, o dono levou o grupo de atletas para a paradisíaca ilha de Ibiza.

Atualmente, o Real Valladolid soma 29 pontos e ocupa a 15ª posição do Campeonato Espanhol, com 7 pontos a mais que o Mallorca, primeiro time dentro da zona de descenso.

O Valladolid volta a campo no próximo domingo (8), quando encara o Athletic Bilbao, em casa, no Estádio José Zorilla.