Rooney será jogador e treinador interino do Derby County

Atacante assumirá o cargo após Phillip Cocu ser demitido pelo clube inglês

Reprodução/@Waynerooney Rooney será técnico interino do Derby Counti



Lanterna da segunda divisão do Campeonato Inglês, o Derby County anunciou neste sábado, 14, a demissão do treinador Phillip Cocu devido aos péssimos resultados do time, que só tem uma vitória nas onze partidas realizadas na atual temporada. “Cocu foi nomeado técnico do Derby no verão de 2019 e esteve à frente do time em 65 jogos no total em todas as competições. O clube gostaria de deixar registrado seu apreço pela maneira como Phillip e sua equipe se comportaram em situações extremamente desafiadoras durante sua gestão”, comunicou.

“Phillip e sua equipe ajudaram a desenvolver e estabelecer um número considerável de jogadores da Academia no time principal e Phillip fez contribuições financeiras significativas e esforços pessoais para os projetos comunitários do clube durante a pandemia COVID-19, pelos quais o clube é extremamente grato”, completou. O substituto escolhido para o posto é Wayne Rooney, que atuará como jogador e técnico interino, junto com três assistentes: Shay Given, Liam Rosenior e Justin Walker, até que o clube contrate um novo treinador. Principal atleta do time, o atacante também o capitão da equipe.