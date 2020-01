Rooney volta a marcar gol em gramados ingleses após mais de 3 anos

Divulgação/Derby County

O atacante Wayne Rooney marcou nesta terça-feira o primeiro gol da carreira em gramados ingleses em mais de três anos, defendendo o Derby County na derrota para o Luton Town por 3 a 2, pela 29ª rodada da segunda divisão do Campeonato Inglês.

No jogo disputado no estádio Kenilworth Road, na cidade do Luton, Rooney abriu o placar aos 18 minutos do segundo tempo. Entretanto, Ruddock empatou quatro minutos depois, e Daniel virou aos 28.

Martin ainda empatou para os visitantes aos 40, mas a alegria durou apenas um minuto, tempo necessário para Bogle, contra, selar o triunfo dos donos da casa, lanternas da chamada ‘Championship’. O Derby continua em 16º lugar, com 37.

O último gol de Rooney na Inglaterra havia acontecido em 18 de dezembro de 2017, ainda com a camisa do Everton, na vitória sobre o Swansea por 3 a 1 em Liverpool, pela primeira divisão inglesa. Meses depois, se transferiu para o DC United, dos Estados Unidos, pelo qual jogou por quase dois anos.

O maior artilheiro da história da seleção da Inglaterra disputou hoje a sexta partida com a camisa do Derby County. Ele atuou durante os 90 minutos em todas elas.

*Com informações de EFE