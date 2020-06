Oi? Goleiro de time russo leva 10 gols, mas é eleito o melhor de jogo; entenda

Reprodução Denis Popov, do Rostov, foi eleito o melhor jogador da partida contra o Sochi, na Rússia



O FK Rostov, da Rússia, foi o destaque negativo da volta do futebol no país. Na última sexta-feira, 19, o time acabou derrotado por 10 a 1 pelo Sochi, no retorno da liga nacional. O vexame, porém, pode ser justificado: o Rostov teve de entrar em campo com a equipe sub-17, já que todos os atletas do elenco profissional estavam de quarentena após seis funcionários do clube terem sido diagnosticados com Covid-19. Antes do jogo, o presidente do Rostov concedeu entrevista ao canal Match TV e admitiu que todos os funcionários do time estavam preocupados com o que poderia acontecer em campo. “Eles têm 16 anos… São crianças!”, disse. “Já os apoiamos. Mas, antes e depois da partida, diremos mais algumas palavras”, acrescentou.

Quando a bola rolou, os jovens até começaram bem e abriram o placar, mas, logo em seguida, tomaram a virada e passaram a cometer seguidos erros defensivos. O placar se dilatou de maneira quase descontrolada e só não foi maior porque o goleiro Denis Popov, do Rostov, chegou a defender um pênalti cobrado por Zabolotny, do Sochi, quando o jogo ainda estava 2 a 1. Após a partida, o garoto de 17 anos, curiosamente, foi eleito o melhor jogador do duelo. “Recompensa merecida pelo melhor jogador deste jogo. Temos certeza de que cada um dos nossos mereceu esse prêmio. Esperamos que os goleadores do oponente não fiquem muito chateados!”, escreveu o Rostov, nas redes sociais, após a goleada.

Com a impossibilidade de colocar os jogadores do elenco principal no gramado, o clube até pediu para que o confronto fosse adiado, mas a proposta foi prontamente negada pelas autoridades e pelo Sochi. Em nota emitida no Instagram, a equipe que venceu a partida por 10 a 1 justificou a negativa. “De acordo com o regulamento, uma equipe é considerada apta para uma partida se pelo menos 16 jogadores de campo estiverem prontos para jogar, incluindo dois goleiros. Dado o fato da Premier League Russa autorizar oficialmente a inscrição de jogadores de equipes juvenis para participar dos jogos, acreditamos que o jogo com o Rostov deve ocorrer. Caso contrário, as regras da competição serão violadas”, afirmou o Sochi.

Confira alguns lances da goleada abaixo: