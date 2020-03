Rumo ao tri! Flamengo desembarca na Colômbia para a estreia da Libertadores

ADALBERTO MARQUES/DIA ESPORTIVO/ESTADÃO CONTEÚDO Gabigol começou 2020 com tudo



Em busca do tricampeonato da Copa Libertadores da América, o Flamengo desembarcou em Barranquilla, na Colômbia, na madrugada desta segunda-feira (2). Através de suas redes sociais, o clube rubro-negro divulgou vídeos do momento em que o elenco desceu do avião, já em território colombiano, antes da estreia do time na edição 2020.

Atual campeão do torneio, o Flamengo enfrenta o Junior Barranquilla na próxima quarta-feira (4), no Estádio Metropolitano Barranquilla, pela primeira rodada do Grupo A da Libertadores. Barcelona de Guayaquil e Independiente del Valle também são os outros times da chave.

A equipe chega com moral na Libertadores. Além de ter conquistado o título do ano passado, o Flamengo já venceu três campeonatos nesta temporada (Taça Guanabara, Recopa Sul-Americana e Supercopa do Brasil).

Para o jogo contra os colombianos, o treinador Jorge Jesus não poderá contar com os lesionados Rafinha, Rodrigo Caio e Bruno Henrique, além do suspenso Willian Arão.