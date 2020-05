Rússia vai retomar campeonatos com público a partir de 21 de junho

Reprodução Federação Russa informou que clubes pediram para que jogos fossem realizados com torcida



A União de Futebol da Rússia (UFR) anunciou nesta quinta-feira que recebeu autorização do governo para realizar jogos de campeonatos profissionais com a presença da torcida já em junho.

“Na primeira fase, somente seria permitida a ocupação de 10% da capacidade nos estádios. Essa quantidade é segura para os torcedores, caso respeitem todas as medidas de prevenção”, aponta comunicado divulgado pela entidade. As competições serão retomadas em 21 de junho.

Segundo a UFR, a decisão foi tomada depois que vários clubes, especialmente o CSKA e o Spartak Moscou, dois dos maiores do país, alertaram sobre os prejuízos financeiros de realizará jogos sem público.

Os mandantes ficarão responsáveis por organizar os torcedores no estádio, sempre respeitando os limites máximos autorizados pelo governo.

Hoje, o Lokomotiv Moscou confirmou que quatro jogadores testaram positivo para covid-19. Três semanas atrás, o peruano Jefferson Farfán, um dos destaques do time, anunciou que estava com o vírus.

Atualmente, o governo russo defende que a situação está sob controle no país, com exceção da região de Cáucaso. Moscou, no entanto, só começará a relaxar medidas em 1º de junho, mais de um mês depois do restante do território.

