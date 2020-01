Sadio Mané é eleito o melhor jogador da África em 2019

EFE/EPA/KHALED ELFIQI Sadio Mané, do Liverpool, foi eleito o melhor jogador da África no ano passado



O atacante senegalês Sadio Mané, do Liverpool, venceu nesta terça-feira (7) o prêmio de melhor jogador da África em 2019, em cerimônia realizada pela Confederação Africana de Futebol (CAF), na cidade de Hurghada, no Egito.

Na disputa, o jogador desbancou o atacante egípcio Mohamed Salah, seu companheiro no clube inglês, e o meia-atacante argelino Riyad Mahrez, do Manchester City, que também foram indicados.

Essa foi a primeira vez na carreira que Mané venceu o prêmio de melhor do continente. O jogador, junto com os outros dois finalistas, também faz parte da seleção ideal de africanos em 2019.

O time tem o goleiro André Onana (Camarões); os defensores Serge Aurier (Costa do Marfim), Joel Matip (Camarões), Kalidou Koulibaly (Senegal) e Achraf Hakimi (Marrocos); o meio conta com Idrissa Gueye (Senegal), Riyad Mahrez e Hakim Ziyech (Marrocos); e Mohamed Salah, Pierre-Emerick Aubameyang (Gabão) e Sadio Mané formam o ataque.

Hakimi, que está no Borussia Dortmund e pertence ao Real Madrid, foi eleito o Melhor Jogador Jovem da África, ao superar os atacantes nigerianos Samuel Chukwueze, do Villarreal, e Victor Osimhen, do Lille.

Djamel Belmadi, comandante da Argélia, foi eleito o Técnico do Ano, enquanto a seleção do país foi vencedora entre as equipes nacionais, devido a conquista da Copa Africana de Nações, no meio de 2019. A atacante nigeriana Asisat Oshoala, do Barcelona, foi eleita a melhor jogadora entre as mulheres.

*Com EFE