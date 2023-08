Saiba quanto a Conmebol pagará aos classificados para as quartas de final da Copa Sul-Americana 

América-MG, Botafogo, Corinthians, Fortaleza, Goiás, Red Bull Bragantino e São Paulo estão em busca do título continental

Os classificados para a Copa Sul-Americana 2023 começam a ser conhecidos a partir desta terça-feira, 8. O Fortaleza enfrenta o Libertad (Paraguai), no Castelão, após ganhar pelo placar mínimo fora de casa. Já o Corinthians visita o Newell’s Old Boys, na Argentina, depois de ganhar por 2 a 1 na Neo Química Arena. Ao longo da semana, os brasileiros América-MG, Botafogo, Goiás, Red Bull Bragantino e São Paulo também entram em campo. Além de continuar vivos numa das principais competições do continente, os clubes também estão interessados na bela premiação estipulada pela Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol). De acordo com o regulamento, quem passar para a próxima fase receberá 600 mil dólares (cerca de R$ 3 milhões). Com o acúmulo de premiações, o campeão da Sul-Americana 2023 pode faturar até 8,45 milhões de dólares (R$ 41,5 milhões).

Confrontos das oitavas de final: