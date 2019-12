Salah é eleito o melhor do Mundial; Bruno Henrique ganha Bola de Prata

EFE/EPA/NOUSHAD THEKKAYIL Salah foi eleito o melhor do Mundial de Clubes



Mohamed Salah foi escolhido o melhor jogador do Mundial de Clubes, vencido pelo Liverpool diante do Flamengo, neste sábado (21), no Khalifa International Stadium, em Doha, no Catar. Por conta disso, o egípcio acabou recebendo a Bola de Ouro.

Bruno Henrique, do Rubro-negro, acabou sendo eleito pela Fifa o segundo melhor da competição, recebendo a Bola de Prata. Carlos Eduardo, brasileiro do Al Hilal, ficou na terceira posição.

Hoje, os “Reds” sofreram para ganhar do Flamengo, mas acabaram batendo o time brasileiro por 1 a 0 na prorrogação, com gol de Roberto Firmino. Mais cedo, o Monterrey (México) venceu o Al Hilal na disputa pela terceira posição.