Salah e Klopp escolhem adversário ideal para o Liverpool na decisão da Champions

Dupla se dividiu nas preferências para a final do dia 28 de maio, em Paris

Reprodução/ Twitter @LFC Salah e Klopp levaram o Liverpool à terceira final de Champions em sete anos



Clássico nacional ou revanche? Qual é o melhor cenário para o Liverpool na final da Liga dos Campeões 2021/22: Manchester City ou Real Madrid? Nesta terça-feira, 3, a equipe do alemão Jürgen Klopp venceu o Villarreal, de virada, e se garantiu no próximo dia 28 na decisão de Paris. Indo para a sua terceira final de Liga em sete anos de trabalho, Klopp disse em entrevista pós-jogo que não tem um adversário preferido. “Estarei assistindo [Real x City], mas não me importo com quem pegamos, quem quer que seja, será enorme”, disparou o técnico. Porém, o astro Mohamed Salah tem um alvo a vista: o Real Madrid. “Quero o Real. O City é um time difícil, mas tenho que ser honesto, gostaria de jogar contra o Real”. Questionado sobre uma possível vingança do título perdido em 2018, o egípcio declarou. “Sim, claro, eles nos venceram há alguns anos, então espero que possamos fazer isso se os pegarmos”. O City é quem está em vantagem no confronto, por vencer por 4 a 3 no jogo de ida. Nesta quarta-feira, 4, os dois jogam no Santiago Bernabéu, às 16h (horário de Brasília).