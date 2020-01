Salah e Mané decidem, Liverpool vence e volta a ter 13 pontos de vantagem

EFE/EPA/PETER POWELL Salah e Mané marcaram



No jogo que marcou o encerramento da 19ª rodada do Campeonato Inglês, o Liverpool contou com grande atuação dos atacantes Mohamed Salah e Sadio Mané, venceu o Sheffield United por 2 a 0 no estádio Anfield Road e voltou a ter 13 pontos de vantagem na liderança da tabela de classificação.

A campanha dos ‘Reds’ na ‘Premier League’ é praticamente perfeita. Foram 17 vitórias e um empate até agora, além de um jogo adiado, contra o West Ham, devido à participação no Mundial de Clubes.

Os resultados levaram a equipe dirigida por Jürgen Klopp a 58 pontos, contra 45 do segundo colocado, o Leicester, que ontem bateu o Newcastle por 3 a 0. Já o Sheffield aparece em sétimo lugar, com 30, mesmo número do Tottenham, que fecha a zona de classificação para a Liga Europa, em sexto.

O Liverpool abriu o placar logo aos quatro minutos de partida, quando Van Dijk lançou do campo de defesa até a ponta esquerda para Robertson, que cruzou por baixo. Salah completou para a rede e fez 1 a 0.

No segundo tempo, aos 19 minutos, Mané tabelou com Salah, recebeu ótimo passe na área e parou na defesa do goleiro Henderson, mas ficou com o rebote, tocou para o gol vazio e aumentou a diferença.

Klopp escalou dois dos brasileiros do elenco dos donos da casa, o goleiro Alisson e o atacante Roberto Firmino. Já o volante Fabinho ainda se recupera de lesão.

*Com informações da EFE