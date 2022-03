Salah faz o gol 2 mil do Liverpool na Premier League e ajuda o time a encostar no Manchester City

Reds chegaram a 66 pontos, três a menos do que o líder do Campeonato Inglês, que enfrentará o Arsenal neste domingo

Divulgação/Liverpool Salah comemora o segundo gol do Liverpool na partida contra o Brighton



Acostumado a não deixar passar oportunidades de protagonizar momentos históricos no Liverpool, Mohamed Salah aproveitou bem a chance que teve neste sábado, 12. O egípcio pegou a bola para bater um pênalti contra o Brighton, sabendo que, se acertasse, seria o gol 2 mil da equipe na história da Premier League. Uma batida firme no meio garantiu a marca e deu números finais à vitória por 2 a 0 no Estádio Falmer, em jogo que abriu a 29ª rodada da liga inglesa. O time de Anfield Road é apenas o segundo a atingir a marca na era da Premier League, iniciada na temporada 1992/1993. Só o Manchester United havia conseguido o feito. Além de ampliar os números de seu clube, Salah também celebrou o 20º gol na atual edição do Campeonato Inglês, soma alcançada por ele pela quarta vez em cinco anos.

Agora com 66 pontos e oito vitórias seguidas na liga nacional, a equipe comanda por Jürgen Klopp coloca pressão no líder Manchester City, que tem 69 pontos e joga contra o Arsenal neste domingo, 13. O Brighton, por sua vez, fica em 13º lugar, com 33 pontos, mas ainda pode ser ultrapassado pelo Newcastle. Após avançar na Liga dos Campeões, mesmo com derrota para a Inter de Milão no meio da semana, o Liverpool teve dificuldades neste sábado. Os jogadores se depararam com um Brighton bem organizado dentro de campo, envolvente na troca de passes e eficiente na criação de jogadas no campo de ataque. Aos poucos, o time visitante conseguiu encaixar a marcação e também encontrou espaços na frente até tirar o zero do placar, com Luis Díaz, de cabeça, após lançamento de Matip, aos 18 minutos.

*Com informações do Estadão Conteúdo