Salah se machuca em duelo com o Chelsea e pode desfalcar o Liverpool na final da Champions

Egípcio deixou a decisão da Copa da Inglaterra aos 30 minutos do segundo tempo após sentir dores na virilha

Neil Hall/EPA/EFE Salah sentiu a virilha e teve de abandonar a decisão da Copa da Inglaterra, em Wembley



O atacante egípcio Mohamed Salah, maior estrela do Liverpool, lesionou a virilha neste sábado, 14, aos 30 minutos do primeiro tempo da decisão da Copa da Inglaterra, contra o Chelsea, no mítico estádio de Wembley. O craque dos Reds sentou-se em campo e, com cara de poucos amigos, pediu substituição. O português Diego Jota entrou em seu lugar. O clube teme que Salah perca a decisão da Liga dos Campeões da Europa contra o Real Madrid, marcada para o dia 28 de maio, em Paris.

Se ficar de fora da final da Champions, Salah se sentirá duplamente frustrado. Derrotado pelos merengues em 2018, o egípcio não esconde que encara o duelo como uma revanche, especialmente porque saiu ainda no primeiro tempo daquele embate após quebrar o braço em disputa com Sergio Ramos. “Temos contas a acertar”, escreveu o destaque dos Reds após saber que o time espanhol seria o adversário na capital francesa. Antes, ele já havia dito que desejava enfrentar o time de Madri “porque perdemos a final contra eles”.